Tes Pramusim MotoGP Mandalika Dihentikan Sementara, Masalah Sepele Kembali Terulang Lagi!

PIKIRAN RAKYAT - Tes Pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika pada Jumat, 11 Februari 2022 terpaksa ditunda sementara.

Sesi pembuka jelang MotoGP 2022 tersebut bergulir ditunda karena Sirkuit Mandalika mengalami masalah yang sepele.

Saat tes pramusim akan diselenggarakan, Dorna Sport menilai sirkuit terlalu kotor sehingga tak aman untuk sesi dilanjutkan.

"Red Flag! The session has been stopped as the circuit is being cleaned up. All the rain overnight has meant that the circuit is quite dirty! (Red Flag! Sesi telah dihentikan karena saat ini sirkuit sedang dibersihkan. Hujan sepanjang malam berarti membuat sirkuit ini cukup kotor!)" ujar akun resmi MotoGP pada unggahannya Jumat, 11 Februari 2022.

Perlu diketahui bahwa kejadian ini bukan terjadi pertama kalinya di Sirkuit Mandalika.

Masalah yang sama yakni hujan terus menerus dan sirkuit yang kotor pernah terjadi juga pada saat penyelenggaraan World Superbike (WSBK) 2021.

Bahkan pada ajang balap WSBK 2021 yang dibatalkan bukan sesi tes, free practice (latihan bebas), ataupun kualifikasi.

Tetapi yang dibatalkan adalah balap perdana WSBK di Sirkuit Mandalika.