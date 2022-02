Red Flag! Sesi Tes Pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika Dihentikan Sementara

PIKIRAN RAKYAT - Sesi tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika pada Jumat, 11 Februari 2022 terpaksa dihentikan sementara.

Pengumuman pembatalan dari sesi tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika hari ini sudah diunggah melalui akun Twitter resmi @MotoGP pada Jumat, 11 Februari pukul 09.27 WIB.

Adapun, penghentian sementara sesi tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika terjadi karena masalah yang sepele.

Dorna Sport menilai sirkuit terlalu kotor sehingga tidak aman bagi para pembalap untuk berlatih di sana.

"Red Flag! The session has been stopped as the circuit is being cleaned up. All the rain overnight has meant that the circuit is quite dirty!.

"Red Flag! Sesi telah dihentikan karena saat ini sirkuit sedang dibersihkan. Hujan sepanjang malam berarti membuat sirkuit ini cukup kotor!," ujar akun resmi MotoGP pada unggahannya.

Pembatalan tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika ini langsung menyita perhatian para netizen.

Banyak dari mereka yang mengomentari alasan pembatalan sesi tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika ini.