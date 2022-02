Toyota Indonesia Rilis Corolla Altis Terbaru, Punya Fitur dan Mesin Baru

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan mobil sedan mewah mereka yakni Toyota New Corolla Altis di awal tahun 2022.

Corolla Altis terbaru kini punya varian mesin Hybrid Electric Vehicle (HEV) yang membuat konsumsi tenaga jadi lebih irit.

Pimpin mobil di segmentasi kendaraan prestisius, ada beberapa hal yang ditingkatkan dari New Corolla Altis terbaru.

Salah satunya adalah pemasangan fitur keselamatan yang kini menjadi lebih baik dibandingkan varian sebelumnya.

“New Corolla Altis merupakan wujud nyata komitmen Toyota untuk senantiasa menghadirkan Ever Better Cars yang didasari melalui semangat Let’s Go Beyond. Sebagai wujud apresiasi kami kepada pelanggan, khususnya di segmen Sedan, Toyota menghadirkan New Corolla Altis yang kini tersedia dalam 2 (dua) pilihan mesin yaitu mesin bensin dan mesin berteknologi Hybrid.

"Selain itu kami juga lengkapi dengan berbagai fitur-fitur baru yang lebih advance untuk mendukung keamanan dan kenyamanan berkendara. Serta didukung dengan layanan mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk semakin memberikan pengalaman mobilitas yang menyenangkan dan personal,” kata Presiden Director PT TAM, Susumu Matsuda dalam keterangannya pada Pikiran-Rakyat.com.

Lantas apa saja fitur keamanan yang dipasangkan pada Toyota All New Corolla Altis ini?

Toyota New Corolla Altis salah satunya sudah dilengkapi dengan layanan telematikan T Intouch. Fitur ini adalah teknologi telematika yang dapat menghubungkan mobil dengan aplikasi mTOYOTA, sehingga pelanggan dapat terhubung ke semua layanan mobilitas Toyota.