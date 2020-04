Terbatas Hanya 25 Unit, BMW Seri-3 Touring Dijual Melalui Tokopedia

PIKIRAN RAKYAT - BMW Indonesia resmi hadirkan All New 320i Touring M Sport di pasar otomotif tanah air.

Mobil ini diperkenalkan secara virtual melalui aplikasi video hari ini, Jumat (17/4).

Dalam pemasarannya, BMW bekerjasama dengan marketplace Tokopedia untuk penjualan All New 320i Touring M Sport.

"All-new BMW 320i Touring M Sport merupakan produk yang spesial bagi kami. Ini jadi momen bersejarah untuk rangkaian BMW Seri 3 dengan tipe bodi Touring atau Station Wagon yang pertama kali diluncurkan secara resmi di Indonesia," papar Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O'tania saat peluncuran.

Jodie menyatakan, untuk penjualan mobil baru ini dilakukan secara online melalui Official Store BMW di Tokopedia.

Pemasaran secara online dikatakan Jodie sebagai upaya untuk ikuti anjuran pemerintah terkait Social Distancing.

Sementara itu, Vice President of Sales BMW Group Indonesia, Bayu Riyanto menyatakan, jumlah unit All New 320i Touring M Sport yang akan dipasarkan terbatas.