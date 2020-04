Banyak Promo, Kini Saat yang Tepat untuk Beli Kendaraan?

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini banyak promo dan diskon penjualan yang dihadirkan pabrikan kendaraan untuk menarik minat calon konsumen.

Hal ini untuk menarik calon konsumen melakukan pembelian di tengah pandemi COVID-19.

Lantas apakah kini jadi saat yang tepat untuk membeli kendaraan seperti mobil atau motor?

Hal ini dijawab Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad.

Menurutnya, bila memiliki keuangan yang berlebih, kini justru jadi momen yang tepat untuk beli kendaraan.

"Menurut saya kalau misalnya dia punya kemampuan tabungan yang tidak terganggu dengan kebutuhan pokok hingga enam bulan, karena harga pasti ada diskon," ungkap Tauhid saat dihubungi Pikiran-Rakyat.com via telepon, Sabtu (11/4).

Ia menambahkan, sebelum melakukan pembelian, ada baiknya pastikan kebutuhan lain sudah aman dan tidak akan terganggu.