Penjualan Turun, Pasar Otomotif Kini Bertumpu pada Kalangan Atas

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi COVID-19 yang terjadi memberikan dampak buruk untuk sektor industri di Indonesia. Salah satu industri yang terkena dampak yaitu otomotif.

Pasar mobil saat ini mengalami penurunan penjualan.

Bahkan disebut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad saat ini sektor industri otomotif hanya bisa dinikmati sekalangan masyarakat.

Baca Juga : Penjualan Drop, Pasar Otomotif Diprediksi Butuh Waktu Lama Untuk Pulih

"Daya beli masyarakat secara umum kini mengalami penurunan. Konsumsi rumah tangga jadi priotitas.

Jadi untuk sektor otomotif bukan lagi prioritas untuk kalangan menengah," papar Tauhid saat dihubungi Pikiran-Rakyat.com via telepon, Sabtu (11/4).

Sebelumnya, saat diskusi secara virtual bersama Forum Wartawan Otomotif Tauhid menjelaskan, penurunan konsumsi rumah tangga mencapai 4,8 persen saat ini.

Baca Juga : Imbas COVID-19, Penjualan Suzuki di Bandung alami Penurunan hingga 70%

Hal itu yang membuat kondisi keuangan masyarakat kalangan menengah kebawah tidak stabil.