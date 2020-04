Pasar Otomotif Diprediksi Butuh Waktu Lama Untuk Pulih

PIKIRAN RAKYAT - Dampak yang ditumbulkan pandemi COVID-19 tidak hanya menyasar kesehatan. Namun juga berbagai sektor.

Salah satunya ialah industri otomotif yang terdampak akibat menurunnya daya beli masyarakat di tengah pandemi saat ini.

Bahkan penjualan kendaraan bermotor diprediksi mengalami penurunan hingga 40 persen dibanding tahun lalu.

Baca Juga : Imbas COVID-19, Penjualan Suzuki di Bandung alami Penurunan hingga 70%

Melihat hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menyatakan butuh waktu lama untuk pasar otomotif kembali bergairah.

"Tahun ini akan mempengaruhi penjualan yang cukup besar. Bahkan potensinya bisa setengah market tahun lalu.

Prediksi saya bila pandemi ini berakhir Mei atau Juni, mungkin sekitar Desember kita baru bisa recovery," papar Tauhid saat dihubungi Pikiran-Rakyat.com kemarin, Sabtu (12/4).

Baca Juga : Upaya BMW Tingkatkan Penjualan, Berikan Voucer BBM Hingga Rp 20 Juta

Tauhid menambahkan, untuk bisa benar-benar kembali seperti sebelum pandemi COVID-19, ia prediksi baru akan terjadi di awal tahun depan.