Yamaha akan Hentikan Produksi di Sejumlah Pabrik Besar Mulai Mei 2020

PIKIRAN RAKYAT - Pabrikan Yamaha Motor Co Ltd berencana untuk menghentikan sementara produksi di sebagian besar pabriknya di Jepang.

Keputusan Yamaha ini lantaran semakin berkurangnya pasokan komponen dari luar negeri dan melemahnya permintaan pasar di Eropa dan Amerika Utara.

Yamaha menghentikan sementara produksi tersebut di pabrik yang mayoritas memproduksi motor dan komponennya.

Selain diakibatkan susahnya komponen dan permintaan pasar yang menurun, hal ini juga disebabkan dengan dampak pembatasan yang diberlakukan oleh berbagai negara di belahan dunia akibat virus corona.

Dalam pernyataan resminya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara Sabtu 11 April 2020, Yamaha mengumumkan penangguhan operasi pabrik-pabriknya di Jepang dari tanggal 1 hingga 31 Mei 2020.



Pabrik sepeda motor dan komponennya yang ditangguhkan produksinya dari 1 hingga 19 Mei 2020:

1. Iwata Main Factory (Iwata City, Shizuoka Prefecture)

2. South Factory (Iwata City, Shizuoka Prefecture)

3. Hamakita Factory (Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture)

4. Nakase Factory (Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture)

5. Fukuroi Factory (Fukuroi City, Shizuoka Prefecture)

6. Morimachi Factory (Shūchi County, Shizuoka Prefecture).



Pabrik motor/mesin tempel ditangguhkan dari 1 hingga 31 Mei 2020:



1. Fukuroi South Factory (Fukuroi City, Shizuoka Prefecture)

2. Yamaha Kumamoto Products Co., Ltd.

(Yatsushiro City, Kumamoto Prefecture).***