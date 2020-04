Mobil Listrik Honda Sabet 2 Penghargaan, Raih Gelar Desain Terbaik

PIKIRAN RAKYAT - Tahun lalu, Honda memperkenalkan mobil listrik anyar mereka yang diberi nama Honda e.

Mobil bergaya kompak yang rencananya bakal dipasarkan Honda ini berhasil meraih penghargaan dari Red Hot Award.

Tidak hanya satu, Honda e menyabet dua gelar sekaligus.

Yakni Red Dot: Best of the Best 2020 di kategori desain mobil dan Red Dot 2020 di kategori Smart Products.

Padahal, dalam keterangan tertulisnya pada Pikiran-Rakyat.com Honda menjelaskan, mobil ini hadir dengan rancangan dan desain yang simpel.

Honda memfokuskan pada kemudahan penggunaan bagi pengendaranya.

Sesuai dengan perkembangan trend saat ini, Honda e juga mengusung gaya khas masyarakat perkotaan modern, didukung teknologi konektivitas serta performa berkendara yang dinamis.