Dijual Mulai Rp 849 Juta, Simak Keunggulan Spesifikasi All new Mazda CX-9

PIKIRAN RAKYAT - All New CX-9 jadi salah satu produk terbaru Mazda di tanah air. Mobil ini diperkenalkan hari ini, Jumat (3/4) bersamaan dengan peluncuran New Mazda CX-3.

Mazda All New CX-9 hadir dalam bentuk desain sport utility vehicle (SUV).

Mobil ini hadir dengan menggendong mesin in line 4 silinder DOHC 16 valve turbocharged berkapasitas 2.500cc.

Tenaga yang dihasilkan mesin mencapai 170 Ps pada putaran torsi 420 rpm.

Tenaga yang dihasilkan mesin disalurkan keseluruh roda dengan dukungan transmisi otomatis enam percepatan.

Secara dimensi, All New CX-9 memiliki ukuran panjang 5,075 mm, 1,969 mm, 1,747 mm dan whellbase 2,930.

Untuk fitur pada bagian eksterior, Mazda CX-9 dilengkapi lampu yang berteknologi LED di semua bagiannya. Terdapat pula foglamp.