Tanpa Seremoni, Mazda Luncurkan 2 Mobil Baru di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Mazda Indonesia baru saja meluncurkan 2 buah produk mobil terbaru di pasar otomotif.

Kedua mobil tersebut ialah New Mazda CX-3 dan All New Mazda CX-9 AWD.

Mobil yang diluncurkan oleh Mazda keduanya merupakan mobil dengan jenis crossover.

Mazda CX-3 mengusung desain kompak. Sementara All New Mazda CX-9 AWD merupakan mobil yang bertarung di segmen sport ultility vehicle (SUV).

Kedua mobil yang diluncurkan sama-sama dipenuhi oleh banyak fitur mewah.

New Mazda CX-3

Di bagian eksterior, Mazda CX-3 sudah dilengkapi dengan lampu yang semuanya mendukung teknologi LED.

Terdapat sebuah DRL yang terlihat futuristis dibagian headlamp mobil ini.