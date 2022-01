All New Suzuki Ertiga Sport FF, Mobil Andalan Keluarga dengan Beragam Fitur Unggulan

PIKIRAN RAKYAT - All New Ertiga Suzuki Sport FF diluncurkan PT Suzuki Indomobil Sales di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.

Mobi andaan Suzuki di segmen low MPV ini dibuat secara spesial dan terbatas dengan tampilan lebih sporty melalui beberapa sentuhan berbeda.

Seperti pada bagian depan, front spoiler, pintu belakang dan stiker pintu samping mobil ini. Berikut beberapa hal yang menjadikan All New Ertiga Suzuki Sport FF spesial:

Tampilan lebih spory

Tampilan bodi luar yang sangat sporty menegaskan bahwa All New Ertiga Suzuki Sport FF ini makin atraktif, modern dan sporty tentunya.

Konsep Bold Two Tone Color pada bagian luar bodi menimbulkan kesan yang sangat atraktif dan untuk menambah tampilannya yang kuat hadir juga grille yang berwarna, diffuser berwarna hitam dengan aksen warna merah, spoiler dengan lis hitam yang mepertegas kesan sporty dari mobil ini.

Selain itu All New Ertiga Suzuki Sport FF ini dilengkapi dengan fitur reverse camera dan parking sensor hingga projector headlamp with LED DRL.

Fitur baru yang canggih