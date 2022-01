Xenia Laris Manis, Gran Max Jadi Andalan Daihatsu di Kalimantan Timur

PIKIRAN RAKYAT - Kehadiran All New Xenia yang meluncur November 2021 mendapat sambutan positif di Kalimantan Timur.

Penjualan kembaran Toyota Avanza ini meningkat 2 kali lipat di wilayah yang akan jadi ibu kota negara (IKN) baru tersebut.

Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Cabang Daihatsu Samarinda, Yodiyanto. Ia mengatakan, sebelum peluncuran model baru, Xenia laku 10 unit perbulan.

"Peningkatannya signifikan. Kalau sebelumnya kita jualan di bawah 10 unit, kalau sekarang 30 unit perbulan," ungkap Yodiyanto saat ditemui di sela kegiatan ekspedisi Terios 7 Wonders yang mengusung tema New Capital Exploration.

Ditambahkan Yodiyanto, pembeli Xenia bahkan harus inden (masa tunggu pembelian) untuk mendapatkan unit yang dibeli.

"Ada beberapa tipe inden. Yang favorit kita Xenia R. Yang full aksesori memang rada menunggu sebentar," ungkapnya.

Senada dengan Yodiyanto, Kepala Cabang Daihatsu Balikpapan Nidzo Muddin mengatakan All New Xenia mendapat sambutan yang baik. Bahkan Nidzo Muddin menjelaskan pihaknya baru bisa menjual 21 All New Xenia di Balikpapan karena keterbatasan unit.

Sementara terkait hal tersebut, Hendrayadi Lastiyoso Marketing and Customer Relation Division Head PT Astra International Tbk menjelaskan bila adanya kendala inden di wilayah Sulawesi Timur terkait dengan distribusi dan juga lamanya pengiriman.