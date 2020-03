AHASS Awards 2020 Digelar, Ajang Apresiasi Bengkel Resmi Honda di Jawa Barat oleh DAM

PIKIRAN RAKYAT - Data tahun 2019, PT Daya Adicipta Motora atau DAM berhasil menyelenggarakan layanan purna jual lebih dari 9 juta unit sepeda motor di bengkel resmi Honda, AHASS.

Main Dealer dan Suku Cadang Honda Jawa Barat tersebut juga tercatat telah memberikan kontrobusi sebesar 18,5% pada tahun 2019 lalu.

Atas pencapaiannya, DAM pun akhirnya menggelar acara penganugerahan khusus bertajuk AHASS Awards yang sudah diselenggarakan untuk ke-12 kalinya.

AHASS Awards 2020 diselenggarakan di Hotel Mason Pine, Bandung pada 4 Maret 2020 lalu.

Dengan tema 'Move to the Next Level', AHASS Awards 2020 diikuti ebanyak 328 bengkel resmi Honda H23 di seluruh Jawa Barat.

Adapun 2 kategori yang diberikan adalah The Best Platinum dan The Best Gold.

Selain itu, ada 3 kategori lain yakni Best effort, Best Claim, Best NOS, dan Best LKH. Dan yang berhak menerima penghargaan terbaik pada AHASS Award ke-12 kali ini adalah AHASS Benjoyo Motor, Depok.

