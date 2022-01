Toyota Patok Target Penjualan All New Land Cruiser 300 Unit, Harga Mulai Rp2,3 Miliar

PIKIRAN RAKYAT - Toyota meluncurkan sport utility vehicle (SUV) mewah All New Land Cruiser di pasar otomotif Indonesia, Kamis, 14 Agustus 2022.

Peluncuran mobil ini dilakukan Toyota bersamaan dengan kelahiran New Fortuner 2.8.

Hadir dengan desain lebih segar dan fitur baru, PT Toyota Astra Motor (TAM) mematok tinggi penjualan All New Land Cruiser. Dikatakan Direktur Pemasaran PT TAM, Anton Jimmi Suwandy, diharapkan penjualan All New Land Cruiser mencapai 300 unit di tahun ini.

"Bila dilihat dari penjualan tahun lalu yang mencapai 95 unit. Di tahun ini kami harapkan bisa 300 unit," ungkap Anton saat peluncuran All New Land Cruiser beberapa waktu lalu.

Anton menjelaskan, All New Land Cruiser 300 telah ditunggu kehadirannya di pasar otomotif tanah air. Hal ini yang membuat TAM optimis All New Land Cruiser mampu bersaing di segmen pasar mobil mewah.

Dalam pemasarannya, All New Toyota Land Cruiser tersedia dua varian, VX-R dan GR Sport. Soal harga, All New Toyota Land Cruiser dijual mulai Rp 2.327.800.000 hingga Rp 2.378.800.000.

Anton juga mengatakan, All New Toyota Land Cruiser yang dihadirkan TAM merupakan edisi spesial. Hal ini terlihat dari emblem Exclusive 70th Anniversary Emblem pada sisi samping-belakang bodi dan pada door scuff plate yang dilengkapi lampu iluminasi mewah.

Ada juga dibagian floor mat dengan aksen bordir senada yang didesain secara eksklusif.