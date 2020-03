Wuling Confero S Hadir dengan Beragam Fitur serta Kabin Lapang

PIKIRAN RAKYAT - Wuling Motors (Wuling) dengan salah satu produk andalannya,yaitu seri Confero, hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.



Produk yang diluncurkan pada Agustus 2017 ini, dipasarkan dalam empat varian yang terdiri Confero Double Blower, Confero S 1.5C Lux, Confero S 1.5L Lux+, dan Confero S ACT.

Produk yang mengusung tagline ‘The Real Spacious Family MPV’ ini didukung mesin bensin berkonfigurasi 4 silinder 1.500cc yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 107 HP serta torsi 142 Nm.



MPV dengan penggerak roda belakang ini memiliki dua pilihan transmisi, yakni manual 5 percepatan untuk tipe Confero Double Blower, 1.5C, dan 1.5L, dan manual 6 percepatan dengan e-Clutch untuk tipe ACT.

Selain itu, seri Confero juga dibekali dengan beragam fitur lengkap,meliputi Head Unit Touchscreen 8”, Luxury Meter Cluster, Audio Control and Answering Call Button, USB Charging until 3rd Row, Rear Parking Camera, Tire Pressure Monitoring System (TPMS), sistem pengereman ABS & EBD, Dual SRS Airbag, ISOFIX, Immobilizer, dan Anti-Theft Alarm.



MPV ini turut diberikan sentuhan berjiwa muda berkat pengaplikasian Black Ambience With Red Stitches dan aksen Red Carbon Style pada panel pintu dan head unit.





Confero S juga menawarkan kenyamanan dengan kabin yang lapang hingga baris ketiga. Wuling pun menghadirkan beberapa fitur tambahanmulai dari Electric Adjustable Foldable Mirror, sampai dengan Emergency Stop Signal (ESS).



Terdapat lima pilihan warna untuk seri Confero, yaitu Carnelian Red, Pristine White, Dazzling Silver, Aurora Silver dan Starry Black.



Seri Confero yang diproduksi di pabrik berlokasi di Cikarang, Jawa Barat ini pun telah mendapatkan apresiasi positif di bidang otomotif dengan meraih beragam penghargaan, antara lain ICOTY 2017 kategori best small MPV, ICOTY 2018 kategori Best Value for Money oleh Majalah Mobilmotor serta Rookie of The Year OTOMOTIF AWARD 2018.





Seperti lini produk Wuling lainnya, seri Confero dibekali berbagai layanan purna jual seperti garansi umum kendaraan 3 tahun atau 100.000 kilometer, garansi komponen utama mesin dan transmisi selama 5 tahun atau 100.000 kilometer, gratis biaya jasa servis berkala sampai 50.000 kilometer atau 4 tahun, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku.



Tersedia pula layanan Emergency Road Assistance dan Wuling Customer Assistance 0800-100-5050 yang siap membantu konsumen. Untuk informasi lebih lanjut, mengenai produk dan informasi mengenai Wuling, Anda dapat berkunjung ke laman wuling.id.***