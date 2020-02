Luncurkan Motor Balap MotoGP 2020, KTM Tech 3 Tampil Beda

PIKIRAN RAKYAT - KTM telah meluncurkan motor balap MotoGP-nya untuk musim 2020 ini.

Acara peluncuran diadakan di Austria pada Selasa, 18 Februari 2020.

Dalam acara peluncuran ini KTM mengenalkan slogan baru mereka yaitu "All Eyes on Chapter Four".

Baca Juga: Efek dari Virus Corona, Sirkuit Legendaris Imola Berniat Gantikan Formula 1 Tiongkok

Ini menunjukan keseriusan tim tersebut dalam ajang MotoGP yang sekaligus menjadi ajang pembuktian tahun ke 4 mereka dalam ajang tersebut.

KTM pun memperkenalkan 4 unit motor KTM RC 16 yang akan digunakan oleh ke-4 pembalap mereka.

Di Tim Pabrikan, KTM akan dibela oleh Pol Espargaro yang sudah bergabung sejak 2017. Melengkapi Pol, akan ada pembalap rookie di MotoGP, Brad Binder yang promosi dari ajang Moto 2 ke MotoGP tahun ini.

Sedangkan di tim satelitnya, tech 3, KTM diperkuat Miguel Oliveira yang menjalani tahun keduanya di ajang primer serta rookie baru MotoGP, Iker Lecuona yang memulai debutnya pada ajang Grand Prix Valencia 2019.

Baca Juga: Musim Balap 2020 Segera Dimulai , Simak Line-Up Pembalap Formula 1 yang akan Ikuti Tes Pra-Musim di Barcelona

Untuk RC 16 pabrikan, KTM tetap menggunakan warna yang sama dengan dominasi hitam dan oranye dengan tulisan Red Bull sebagai sponsor resmi mereka.