Punya Tampang dan Teknologi Baru, Bedah Spesifikasi All New Daihatsu Xenia

PIKIRAN RAKYAT - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) meluncurkan model terbaru Xenia diperhelatan GIIAS 2021 pada November lalu.

Mobil yang jadi pesaing Suzuki Ertiga dan Mitsubishi Xpander ini hadir dengan ubahan signifikan. Mulai dari eksterior, fitur hingga penambahan teknologi.

Lantas bagaimana penerimaan pasar di Indonesia terhadap All New Daihatsu Xenia? Dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com, ADM mengklaim Xenia sudah menemani aktivitas keluarga Indonesia selama 18 tahun dengan penjualan mencapai 685 ribu unit sejak 2004.

Hasil ini jadi pembuktian bagi Xenia untuk tetap jadi pilihan konsumen di Indonesia.

Untuk model terbaru, All New Daihatsu Xenia hadir dengan menggunakan platform terbaru Daihatsu berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture).

Daihatsu mengungkapkan mobil ini dikembangkan dengan konsep kualitas Tinggi dengan Harga Terjangkau, teknologi Terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga, dan waktu untuk menghasilkan kendaraan lebih efisien.

Mobil di segmen low MPV 7 penumpang ini hadir dengan 2 pilihan mesin 1.3L dan 1.5L berteknologi NR-VE Dual VVT-i, serta transmisi CVT.

Xenia kini dilengkapi dengan lampu LED modern dan polished alloy wheel yang sporty, All New Xenia tampil futuristik.