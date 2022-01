Penjualan Astra Peugeot Capai Rekor Tertinggi, Tembus 265 Unit di 2021

PIKIRAN RAKYAT - Astra Peugeot meraih hasil positif di 2021. Brand otomotif asal Perancis ini mencatatkan pertumbuhan penjualan tahun lalu.

Dalam rilis yang diterima Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 5 Januari 2022, Astra Peugeot mengklaim penjualan di 2021 mencapai 265 unit.

Hasil ini meningkat 53 unit atau 25 persen dibanding 2021 yang mencatatkan penjualan 212 unit.

“Respons positif konsumen lokal terhadap line up Astra Peugeot menggembirakan. New SUV, 3008 dan 5008, plus varian entry premium, Active, menjawab kebutuhan pasar. Kami akan terus memberikan pilihan jajaran produk berkualitas dan sesuai dengan ekspektasi konsumen SUV premium di Indonesia,” ujar Rokky Irvayandi, Chief Executive Astra Peugeot dalam keterangannya.

Baca Juga: Harga Mobil Wuling Melonjak di Januari 2022, Ada yang Naik Hingga Rp30 Juta

Peluncuran dua produk Astra Peugeot New Peugeot 3008 dan 5008 Allure Plus serta Active ke pasar

otomotif Indonesia pada Oktober 2021 membawa angin segar.

Sejak itu, perhatian konsumen pasar otomotif Indonesia meningkat terhadap varian baru dari Peugeot 3008 & 5008 SUV.

Total penjualan Astra Peugeot pun mengalami peningkatan signifikan selama tiga bulan terakhir pada 2021. Buktinya, sekitar 131 unit varian Allure dan Active mampu terjual.

Baca Juga: Faisal Ingin Fuji Selesaikan Kuliahnya Dulu Baru Menikah: Jangan Cepet-cepet Nikah