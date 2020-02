PIKIRAN RAKYAT - Sejak diluncurkan pada tahun 2017 sampai akhir 2019, tercatat sebanyak 5.232 unit Honda Civic Hatchback telah terjual di Indonesia.

Sepanjang tahun 2019, Honda Civic Hatchback mengumpulkan penjualan sebanyak 1.579 unit, dengan pangsa pasar 5% di segmen Hatchback.

"Kehadiran Civic Hatchback sendiri memberikan pilihan bagi konsumen ‘Step Up’ dari Honda Jazz yang menginginkan sebuah mobil yang lebih sporty, stylish sekaligus mempunyai ‘brand image’ yang sudah sangat ikonik,” kata Direktur Honda Bandung Center (HBC), Iwan Tjandradinata, di Cafe Above and Beyond Paskal Hypersquare Bandung, Sabtu 8 Februari 2020.

Iwan menjelaskan, New Honda Civic Hatchback RS memadukan ‘Heritage’ dari keluarga Civic dipadu dengan karakter varian RS yang merupakan ‘Global Sporty Icon’ dari Honda, sehingga menghasilkan model yang semakin sporty dan stylish sesuai dengan tema ‘Sexiness Intensified’ yang diusungnya.

Eksterior New Honda Civic Hatchback RS kini menampilkan penambahan aero kit pada bumper depan, bumper belakang dan Side Sill Garnish pada bagian samping. Alloy Wheel berukuran 17 inchi tampil dengan desain Two-Tone untuk semakin memperkuat kesan sporty.

Sementara pada bagian belakang kini menampilkan New Rear Bumper Diffuser dan New Center Exhaust Pipe with Finisher. Emblem RS kini juga disematkan pada bagian depan dan bagian belakang Honda Civic Hatchback.

Menurut Iwan, nuansa sporty semakin kental di bagian interior dengan desain baru yang memadukan kulit dengan aksen jahitan merah khas mobil sport pada jok, roda kemudi, tuas transmisi, konsol tengah dan Door Lining, serta desain Sport Pedal bernuansa chrome pada tuas gas dan rem.