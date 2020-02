Gelar Meet and Greet di Indonesia, Rossi: Aku Tresno Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Tim Pabrikan Yamaha Nampaknya disibukan dengan berbagai agenda pada Awal Februari ini.

Selain ajang tes shakedown di Sirkuit Sepang, Malaysia, diketahui dua pembalap utama tim Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi akan menyambangi Jakarta.

Rangkaian ini dilakukan mereka dalam rangka acara Meet and Greet bersama para penggemarnya di Indonesia.

PT Yamaha Motor Indonesia menggelar acara bertajuk Meet and Greet with Valentino Rossi and Maverick Vinales, Lets Connected pada Selasa, 4 Februari 2020 di Hotel Bandara Internasional, Cengkareng, Jakarta.

Acara tersebut dihadiri oleh para awak media serta 100 penggemar beruntung dari kuis yang diadakan PT Yamaha Motor Indonesia bertajuk #ketemurossidanvinales.

Dikutip tim Pikiran-Rakyat.com dari Instagram Yamaha Indonesia, Dalam acara tersebut, Maverick Vinales dan Valentino Rossi disambut dengan sangat hangat oleh para penggemarnya.

Rossi dan Vinales bahkan sempat berbicara menggunakan bahasa Jawa. Rossi mengatakan 'aku tresno indonesia' dengan fasih yang artinya Aku Cinta Indonesia.

