Lama Tak Terdengar, Mobil Esemka Kini Digunakan Sebagai Mobil Sarpras

makaryo dulu lur pakai Mobil Esemka -- salah satu kendaraan dinas Pemkot Semarang untuk Mobil Sarpras @transsemarang #SemarangSekarang #BergerakBersama #SemarangSemakinHebat #IndonesiaMaju

A post shared by Hendrar Prihadi (Hendi) (@hendrarprihadi) on Jan 30, 2020 at 8:06pm PST

Editor: Alza Ahdira