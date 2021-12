MG Motor Indonesia Gandeng ExxonMobil Dukung Layanan Purna Jual

PIKIRAN RAKYAT - Pelumas Mobil™ menjadi partner resmi dari merk Morris Garage di Indonesia mulai Desember 2021.

Hal ini dilakukan setelah merk tersebut meluncurkan beberapa pelumas terbarunya seperti Mobil Super All in One Protection, Mobil Super™ Friction Fighter dan Mobil Super™ Everyday Protection, Mobil.

Hal ini dilakukan demi memaksimalkan layanan purna jual merk mobil asal Tiongkok tersebut.

Selain itu dipilihnya pelumas Mobil sebagai pelumas resmi Morris Garage dikarenakan peningkatan keminatan dan permintaan konsumen terhadap mobil MG, sehingga MG berupaya meningkatkan layanan purna jualnya dengan bekerjasama dengan Mobil.

Dari keterangan resmi Mobil pada Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 29 Desember 2021 MG berupaya meningkatkan layanan purna jualnya dengan bekerjasama dengan Mobil™. MG Motor Indonesia menggandeng PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) sebagai mitra untuk menyediakan pelumas dengan inovasi canggih bagi konsumen MG di seluruh Indonesia.

Inovasi canggih ini antara lain karena rangkaian produk Mobil Super ini telah dilengkapi dengan spesifikasi standar industri terkini API SP. Keunggulan Mobil Super All in One Protection memberikan perlindungan mesin kendaraan dari suhu yang semakin panas yang dapat diatasi oleh Full synthetic dengan Heat Activated Anti-wear Molecules.

Sedangkan Mobil Super Friction Fighter yang dilengkapi dengan lapisan perlindungan tambahan dari Friction Fighter Molecules memberikan kesempatan untuk lebih banyak perjalanan saat mesin terlindungi dari keausan, dan Mobil Super Everyday Protection dengan Extengine Molecules.

