Honda Rilis Shogo, Mobil Listrik Khusus untuk Pasien Anak di Rumah Sakit

PIKIRAN RAKYAT - Honda meluncurkan kendaraan baru bernama Shogo.

Bukan untuk di jalan raya, Honda Shogo diciptakan Honda untuk menghadirkan kebahagian kepada anak-anak yang dirawat di Rumah Sakit.

Mobil bertenaga elektrik ini dirancang insinyur Honda untuk membantu meringankan stres dan kecemasan anak-anak dan keluarga mereka dengan mengantar pasien selama tinggal di rumah sakit.

Saat ini, Honda Shogo digunakan di Rumah Sakit CHOC. Honda mengatakan, nama mobil mungil ini berasal dari kata Jepang yang berarti melonjak ke masa depan.

Baca Juga: Diturunkan dari Bus, Para Penumpang Jalani Pemeriksaan Medis di Posko Nataru Bekasi

Mobil listrik ini dibangun untuk fokus pada pasien anak-anak, dengan usia mulai dari 4 sampai 9 tahun.

Shogo dapat dengan mudah dikendarai, mengelola mekanisme go/stop di roda kemudi, dan kecepatan yang dapat disesuaikan antara 1-5 km/jam, dan dikendalikan oleh seorang pendamping seperti perawat atau pengasuh.

Hundy Liu, Manager of National Automobile Advertising, American Honda Motor Co., Inc mengatakan, penciptaan Shogo untuk mendukung pasien selama masa stres di rumah sakit.

"Telah menjadi kerja cinta bagi tim Honda yang penuh semangat dan kami sangat bangga memperkenalkan Shogo selama musim liburan ini di CHOC," kata Liu dalam keterangannya, Senin, 27 Desember 2021.