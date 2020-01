Yamaha NMAX 2020 Sudah Mulai Didistribusikan, Foto Sudah Beredar di Internet

View this post on Instagram

All New Nmax 155 versi standar mendarat di dealer Yamaha kota Bandung. Kabarnya harga All New Nmax 29.300.000 berarti lebih murah OTR Bandung dari pada OTR Jakarta. Semoga info ini bermanfaat ya ???? * * * Jangan lupa di follow ya bro, tanpa kalian @allnewnmax_id gak akan berkembang ???? * * * ???? @yamahaindonesia #allnewnmaxid #allnewnmax155 #nmaxnation #nmaxmodification #nmaxriders #nmaxmodifikasi #nmaxgallery #nmaxindonesia #nmax2020 #yamahanmax2020