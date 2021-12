Bedah Spesifikasi Lengkap Mitsubishi Xpander Terbaru, Apa yang Diungggulkan?

PIKIRAN RAKYAT - November 2021 jadi momen PT Mitsubishi Motors Kromo Yuda Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan model terbaru Xpander.

Pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, PT MMKSI meluncurkan All New Mitsubishi Xpander.

Kehadiran mobil ini menjadi cukup fenomenal di kalangan para penggemar otomotif. Pasalnya ubahan yang diberikan pada pesaing Toyota Avanza dan Suzuki Ertiga ini cukup banyak.

Apa saja ubahan yang diberikan dan patut menjadi perhatian dari All New Mitsubishi Xpander terbaru ini.

Ubahan yang cukup terlihat pada All New Mitsubishi Xpander terbaru ini cukup banyak pada bagian eksteriornya.

Eksterior dari mobil keluarga ini mendapat banyak rombakan sehingga tampilannya menjadi lebih menyerupai SUV pada saat ini. Untuk desainnya, All New Mitsubishi Xpander masih menggunakan bahasa desain Dynamic Shield khas Mitsubishi.

Sementara penyegaran pada bagian eksterior dilakukan pada penggunaan New Front Bumper Design, New T-Shape Headlight with LED2, New Rear Design, New T-Shape LED Tail Light, Side Sill Garnish.

