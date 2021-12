Yamaha Luncurkan R25 Edisi Livery World GP 60th Annoversary, Dijual Rp60 Jutaan

PIKIRAN RAKYAT - Yamaha luncurkan R25 ABS dengan sentuhan livery Yamaha World Grand Prix (GP) 60th Anniversary.

Peluncuran edisi spesial R25 setelah sebelumnya Yamaha meluncurkan MX King 150, All New Aerox 155 Connected ABS dan All New R15M Connected ABS dengan livery Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary.

Edisi spesial tersebut merupakan rangkaian perayaan 60 tahun Yamaha di gelaran Gran Prix dunia.

Livery Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary terinspirasi dari desain merah putih pada YZR500 (0W48) yang digunakan Kenny Roberts di Grand Prix 1980 kelas 500 cc.

Grafis ikonik itu kini disematkan pada deretan motor berkarakter sport Yamaha yang dapat dimiliki konsumen untuk turut merasakan sejarah besar Yamaha.

Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mengatakan perayaan 60 tahun keikutsertaan Yamaha di kompetisi balapan dunia kian terasa melalui penyematan livery khusus pada motor-motor berkarakter sport yang mewakili semangat racing passion.

"Di Indonesia telah kami luncurkan tampilan khusus edisi ini pada motor populer yaitu MX King 150, All New Aerox 155 Connected ABS, All New R15M Connected-ABS dan sekarang ada pada R25 ABS. Tentunya ini menambah pilihan bagi konsumen yang ingin terlihat berbeda dan menambah kebanggaan kala berkendara," ungkap Antonius dalam keterangannya.

Corak khas sport itu terlihat pada Yamaha R25 ABS, yakni speedblock warna merah di horizontal line dengan stripe hitam pada body motor. Bagian depan motor juga mendapatkan corak warna kuning bergaris hitam, ditambah velg warna emas.