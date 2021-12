Galang Hendra dan Faerozi Uji Kemampuan All New R15 Connected di Sentul

PIKIRAN RAKYAT - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meluncurkan All New R15 Connected pada November 2021.

Motor ini langsung mendapat sambutan hangat dari para penggemar otomotif khususnya para penikmat motor sport.

Ramai jadi pembicaraan, motor pesaing CBR150 ini mendapat ujian saat diuji coba secara langsung di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Dalam sesi test ride Yamaha yang digelar pada Kamis, 16 Desember 2021, motor sport 150 CC ini digeber oleh pembalap nasional dari Yamaha Racing Indonesia (YRI), yakni Galang Hendra Pratama dan M Faerozi.

Apa kata dua pembalap tersebut setelah menjajal motor sport terbaru Yamaha ini?

Dari keterangan resminya ke tim Pikiran-Rakyat.com pada Senin, 20 Desember 2021, dua pembalap nasional ini bergabung dengan media dan konsumen untuk bersama-sama merasakan keunggulan tipe All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected masing-masing dalam 6 lap.

Galang Hendra Pratama dan M Faerozi sama-sama mendapatkan pengalamanan baru juga kebanggaan sebagai bagian dari bLU cRU Indonesia yang diperkenalkan oleh Yamaha pada event “The 1st bLU cRu Experience in Indonesia” dan dilengkapi dengan aktivitas test ride perdana All New R15 Connected.

Galang Hendra Pratama dan M.Faerozi pun mengungkapkan kesan luar biasanya

Mengenaii kualitas dan keunggulan All New R15 Connected setelah menggebernya di lintasan balap.