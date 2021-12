Final Battle HMC 2021 di Surabaya, Saring Tiga Motor Terbaik Modifikasi Motor Honda

688 Modifikator Bersaing Sengit di HMC 2021, 3 Motor keluar jadi Yang Terbaik

PIKIRAN RAKYAT - PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar kontes modifikasi bernama Honda Modif Contest (HMC) pada 27 September hingga 31 Oktober 2021 secara virtual.

Acara yang digelar selama dua bulan tersebut kini sudah menemukan para juara yang dikumpulkan dari ratusan modifikator.

Dari 108 modifikator yang mengikuti kontes modifikasi ini, tiga pemenang sudah diumumkan di City of Tomorrow Mal, Surabaya pada Sabtu, 18 Desember 2021.

Para pemenang mengisi tiga kategori yang dilombakan dalam HMC 2021 kali ini.

Tiga kelas yang dilombakan adalah modifikasi terbaik untuk kelas matic and cub, sport, dan free to all (bebas).

Penjurian tahap awal dilakukan di beberapa wilayah, yaitu Sumatra Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Sebanyak 688 peserta berkompetisi dari 12 wilayah tersebut. Hasilnya, 108 pemenang dari 12 wilayah maju pada Final Battle HMC 2021.