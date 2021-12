R15 Standar Ingin Dimodifikasi Mirip Varian Connected ABS, Yamaha: Mahal, Mending Beli Baru

PIKIRAN RAKYAT - Punya Yamaha R15 Connected standar ingin melakukan modifikasi sehingga punya fitur lebih?

Seperti penambahan fitur Quickshifter yang telah dimiliki varian Yamaha R15 Connected ABS (varian tertinggi). Namun apakah bisa R15 standar dimodifikasi memiliki semua fitur varian tertinggi?

Sebagai informasi, fitur Quick Shifter yang hadir pada versi connected ABS ini akan membuat pengendara tidak perlu menekan kopling ketika ingin mengganti gigi.

Ini pun akan memperhalus proses transmisi dan mempercepat akselerasi Yamaha R15 milik Anda.

Terkait hal tersebut, biaya pemasangan alat ini pada Yamaha R15 tipe biasa juga terhitung cukup murah.

Dijelaskan Manager Public Relations, YRA and Community PT YIMM, Antonius Widiantoro, biaya pemasangan quick shifter pada Yamaha R15 biasa kurang dari Rp1 juta.

"Cek juga harga aslinya ya. Intinya kalau yang ada di All New R15, ini antara yang All New Connected ABS dan All New Connected biasa ada perbedaan beberapa fitur quickshifter, ABS, dan TCS (traction control system)

"Dan fitur quickshifter bisa ditambahkan ke versi connected biasa, itu penambahannya kurang lebih Rp500 ribuan. Bisa dicek harga pastinya ya," ucap Anton saat ditemui di Sirkuit Sentul, Jawa Barat.