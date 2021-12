Dijual Nyaris Rp300 Juta, Penjualan All New Veloz Kini Lampaui Avanza Terbaru

PIKIRAN RAKYAT - Peluncuran All New Veloz yang dilakukan pada 10 November 2021 menjadi babak baru bagi Toyota. Pasalnya sejak saat itu Toyota secara resmi memisahkan Toyota Avanza dan Veloz menjadi dua produk yang terpisah.

Sebelumnya Veloz merupakan varian tertinggi dari Toyota Avanza yang diperkenalkan pada 2011 mendatang.

Lantas bagaimana penerimaan pasar setelah Toyota memisahkan Avanza dan Veloz? Dijelaskan Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy, penjualan kedua model tersebut sejak pertama kali diluncurkan mencapai 12 ribu unit.

Dari total itu, Veloz disebut Anton berkontribusi 60-70 persen penjualan Avanza dan Veloz terbaru pada November 2021.

"Secara total kedua unit itu terjual 12 ribu unit di November. Kita juga surprise, karena kontribusi terbesar justru datang dari All New Veloz dengan kontribusi sekitar 60-70 persen," ungkap Anton saat ditemui di Bali beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan secara portofolio, TAM telah membedakan produk serta calon konsumen yang dituju Avanza ataupun Veloz terbaru. Untuk Avanza, Toyota tetap mempertahankan di segmen sebelumnya dengan menyasar masyarakat yang baru membeli mobil pertama dengan menginginkan value for monel yang tinggi.

"Untuk Veloz berbeda. Karena menyasar konsumen yang membutuhkan stylish yang berbeda. Saya tidak bilang SUV, tapi lebih kepada produk dengan tampilan crossover dan tetapp memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin produk MPV," paparnya.

Dengan alasan itu kata Anton, dari segi produk, branding dan teknologi All New Avanza dan All New Veloz dibuat lebih berbeda.