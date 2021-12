Peminat Membeludak, Beli Avanza-Veloz Baru Inden hingga 3 Bulan

PIKIRAN RAKYAT - Toyota mengakui adanya masa tunggu atau inden untuk pembelian All New Avanza dan juga All New Veloz. Masa inden bahkan mencapai tiga bulan.

"Memang ada inden untuk pembelian saat ini. Namun hanya untuk beberapa model tertentu," ungkap Anton Jimmi Suwandy, Marketing Director PT TAM saat ditemui di Ubud, Bali, Rabu, 8 Desember 2021.

Dijelaskan Anton, inden dengan waktu panjang untuk pembelian unit dengan spesifikasi khusus seperti All New Veloz varian Q TSS bewarna putih.

Ia menyebut untuk model tersebut inden mencapai 2-3 bulan.

Baca Juga: Program Gubernur Anies Baswedan Makan Korban, Ferdinand Hutahaean: Sumur Jebakan Membahayakan Pengguna Jalan

"Produksi per hari ini masih baik. Yang saya dengar itu Veloz Q TSS warna putih yang inden bisa 2-3 bulan. Sementara untuk tipe lain mungkin bisa lebih cepat," papar Anton.

Lebih lanjut Anton menerangkan, berdasarkan pengalaman Toyota inden untuk unit baru berkisar dua bulan. Apalagi dikatakan Anton Toyota telah mempersiapkan produksi All New Avanza dan All New Veloz sebelum resmi diluncurkan.

"Berdasarkan pengalaman kita, inden dua bulan itu maksimal. Tapi kita usahakan lebih cepat hanya satu bulan," ungkapnya.

Guna mengurangi waktu inden, Anton mengatakan TAM terus berkomunikasi dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang memproduksi All New Veloz dan PT Astra Daihatsu Motor (ADM) yang membuat All New Avanza.