All New Avanza dan All New Veloz Dites di Bali, Bagaimana Impresinya?

PIKIRAN RAKYAT - Setelah diluncurkan pada 10 November 2021, PT Toyota Astra Motor (TAM) mengajak awak media menjajal langsung kemampuan All New Avanza dan All New Veloz di pulau Dewata, Bali.

Bali dipilih untuk menguji performa, handling serta merasakan secara langsung ubahan yang dilakukan pada kedua mobil tersebut.

Lantas, bagaimana impresi dari kedua mobil ini setelah diujicoba di Pulau Dewata tersebut.

Baca Juga: Risma Sambangi Gadis Disabilitas Korban Kekerasan Seksual, Beri Motivasi dan Bantuan Alat Bantu Dengar

Kegiatan ini dilakukan selama dua hari, 7-9 Desember 2021. Dalam kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk merasakan perbedaan antara All New Avanza dan All New Veloz yang kini disebut lebih responsif berkat pemasangan platform baru yakni Front Engine-Front Wheel Drive (FF).

Marketing Director PT TAM, Anton Jimmi Suwandy menyatakan ada berbagai keuntungan dari penggunaan platform baru front FF ini.

"Platform FF baru di All New Veloz dan All New Avanza menjadikan kabin keduanya jauh lebih luas, bahkan jarak antar kursi kurang lebih sama dengan Kijang Innova. Meski dimensi keduanya menjadi lebih besar, platform baru ini mampu menurunkan bobot kendaraan dan lebih berimbang sehingga power dan torque to weight ratio lebih baik.

Baca Juga: Krisdayanti Gagal Liburan Bareng, Ashanty Akui Sedih: Kalo Dikasih Umur Panjang

"Ditambah dengan transmisi CVT dan suspensi baru, All New Veloz dan All New Avanza menawarkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan responsif di berbagai kondisi jalan, termasuk saat menanjak,” ujarnya menjelaskan.