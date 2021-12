Model Baru Dongrak Penjualan Toyota Avanza dan Veloz di November 2021

PIKIRAN RAKYAT - Perubahan yang dilakukan Toyota pada All New Avanza dan All New Veloz mendongrak penjualan kedua model tersebut.

PT Toyota Astra Motor (TAM) mencatat, peningkatan penjualannya bahkan mencapai dua kali lipat dibanding model.

Hal ini seperti yang disampaikan Vice President Director PT TAM Henry Tanoto.

"Avanza dan Veloz terbarunya hasilnya cukup mengembirakan. Selama November SPK mencapai 12 ribuan unit. Angka ini termasuk model sebelumnya, karena kan memang kita luncurkan di pertengahan bulan November," ungkap Henry dalam keterangannya, Selasa, 7 Desember 2021.

Henry menjelaskan, sebelumnya penjualan Avanza dan Veloz rata-rata perbulan mencapai 6.200 unit. Selain itu, Henry juga mengatakan terjadi perubahan penjualan pada generasi baru Avanza dan Veloz dibanding model sebelumnya.

Bila sebelumnya penjualan Avanza mendominasi. Namun dengan ubahan yang dilakukan, penjualan Veloz kini berada di atas Avanza.

"Jika di model sebelumnya yang lebih dominan adalah Avanza dengan rata-rata komposisi 68,3 persen, untuk generasi baru ini justru Veloz yang mendominasi dengan komposisi 67,4 persen," ungkapnya.

Penjualan Toyota