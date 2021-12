Deddy Corbuzier Orang Indonesia Pertama yang Punya Ferrari Roma, Beri Pengakuan Tak Terduga

PIKIRAN RAKYAT - Mentalis sekaligus Youtuber Deddy Corbuzier menjadi orang Indonesia pertama yang memiliki mobil sport Ferrari Roma.

Deddy Corbuzier menceritakan bagaimana awal mula dirinya bisa memiliki Ferrari Roma di kanal Youtube Prestige Productions yang tayang pada 4 Desember 2021.

Meski begitu, Deddy Corbuzier justru mengaku bahwa dia sebenarnya bukan orang yang menyukai mobil sport.

"Gue gak suka sport car karena masuknya susah, jadi gue lebih suka mobil yang gede," sebutnya.

Namun, sebagai pencinta otomotif, Deddy Corbuzier mengaku terus dihantui rasa penasaran bagaimana rasanya sensasi memiliki mobil sport.

"Gue pikir may be once in a life I need to have one (sekali dalam hidup harus punya satu)," katanya.

Dia kemudian menceritakan perbandingan sensasi naik mobil sport dan mobil Tesla yang juga dimilikinya.

Jika untuk keperluan jalan-jalan, dia lebih menyukai naik mobil Tesla karena sesuai dengan kebutuhannya yang perlu mendengarkan musik sepanjang perjalanan.

