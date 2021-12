Dijual Mulai dari Rp43,5 Jutaan. Simak 3 Kelebihan Utama Yamaha R15 Terbaru

PIKIRAN RAKYAT - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meluncurkan motor terbarunya yakni Yamaha R15 terbaru pada Rabu, 1 Desember 2021.

Model teranyar dari motor sport Yamaha ini mendapatkan ubahan yang signifikan dari bagian eksterior, mesin, maupun fitur-fitur canggihnya.

Selain mendapatkan update terbaru, Yamaha R15 kini diluncurkan dalam dua versi berbeda yakni All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected.

Sesuai dengan namanya, R15 Connerted sudah menggunakan teknologi canggih Y-Connect yang sebelumnya dipasang di motor Yamaha lainnya.

"Yamaha kembali memperkenalkan produk yang luar biasa, yang dapat memenuhi harapan, semangat dan juga gaya hidup para pecinta motorsport di Indonesia.

"Sesuatu yang baru selalu datang dari Yamaha, karena kami tidak pernah berhenti berinovasi bahkan pada masa pandemi sekalipun," tutur President Director & CEO PT YIMM, Minoru Morimoto dalam keterangan resminya ke tim Pikiran-Rakyat.com pada Minggu, 5 Desember 2021.

Dijual dengna harga mulai dari Rp43,5 jutaan. Yamaha R15 terbaru ini membawa berbagai kelebihan di dalam spesifikasinya.

Hal apa saja yang menjadi kelebihan dari motor sport pesaing Honda CBR150R dan Suzuki GSX150R ini?

