Hadir di Indonesia Electric Motor Show 2021, Toyota Wujudkan Komitmen Pengembangan Kendaraan Elektrifikasi

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) kembali mengikuti ajang pameran otomotif bergengsi, yakni Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2021.

Dalam acara yang berlangsung 24-26 November 2021 ini, PT TAM memamerkan tiga buah mobil/produk kendaraan elektrifikasi, yakni Lexus 300e, C+pod, dan PRIUS PHEV Bluebird.

Dengan menempati booth sebesar 100 m2 di Gedung Pusat Inovasi dan Bisnis Teknologi (BRIN), PT TAM berupaya untuk mewujudkan pengembangan teknologi kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

"Serta mengurangi emisi CO2 di Indonesia secara berkelanjutan melalui penyediaan produk berbasis elektrifikasi dan ramah lingkugan," ujar Presiden Director PT TAM, Susumu Matsuda pada keterangan resminya di pada Kamis, 25 November 2021.

Matsuda menyebutkan bahwa hal ini sejalan dengan keinginan positif Pemerintah Indonesia melalui beberapa aktivitas seperti aktif dalam Konferensi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa-Bangsa, Climate Change Conference of the Parties - COP 26 Glasgow, UK, maupun Regulasi

Pemerintah terkait CO 2 Tax.

Sebagai perusahaan mobilitas, Toyota berupaya menghadirkan berbagai pilihan sarana mobilitas bagi masyarakat baik dari sisi produk, teknologi, maupun layanan, termasuk juga teknologi kendaraan ramah lingkungan tidak terkecuali Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-In Hybrid Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV).

Toyota sendiri telah melakukan gerakan pengurangan emisi sejak dahulu. Toyota menilai upaya mengurangi produksi CO 2 dari kendaraan bermotor tanpa mengurangi pula aktivitas mobilitas masyarakat merupakan tantangan besar yang harus dihadapi.

Melalui studi berkelanjutan yang dilandasi semangat Kaizen, Toyota melakukan inovasi teknologi otomotif guna menyediakan berbagai pilihan sarana mobilitas sesuai kebutuhan pelanggan yang sangat luas dan ramah lingkungan.

