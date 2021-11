Fitur dan Teknologi Canggih, Toyota All New Veloz Boyong Titel Mobil Penumpang Terfavorit di GIIAS 2021

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan dua mobil baru, di hari pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, yakni Toyota New Avanza dan Toyota All New Veloz.

Selama 10 hari pameran otomotif berlangsung, kedua mobil tersebut, terutama All New Veloz selalu berhasil menarik minat konsumen untuk melihatnya lebih dekat.

Kini, dengan berakhirnya ajang GIIAS 2021 pada Minggu, 21 November 2021, All New Veloz ternyata mendapat torehan prestasi yang positif.

All New Veloz terpilih sebagai mobil penumpang terfavorit di ajang GIIAS 2021.

Vice President Director PT TAM, Henry Tanoto menyatakan sangat bersyukur dengan diterimanya penghargaan ini terhadap Toyota All New Veloz.

"Respon positif ini sangat baik juga tidak lepas dari dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

"Sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi di berbagai sektor, termasuk industri otomotif," tuturnya menjelaskan dalam keterangan resmi ke Pikiran-Rakyat.com pada Selasa, 23 November 2021.

Selain itu, Toyota juga mendapatkan angka penjualan yang baik selama pameran otomotif GIIAS 2021 berlangsung.