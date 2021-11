Selamat! Mitsubishi New Xpander jadi Mobil Paling Banyak 'Dicicipi' di GIIAS 2021

PIKIRAN RAKYAT - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) baru saja meluncurkan mobil keluarga terbaru mereka yaitu All New Mitsubishi New Xpander pada November 2021.

Baru diluncurkan selama 10 hari saja, ternyata mobil keluarga ini langsung menarik perhatian para konsumen yang penasaran dengan spesifikasinya.

Hal tersebut dibuktikan oleh torehan positif PT MMKSI di ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.

Mobil Mitsubishi New Xpander rebut titel sebagai mobil uji coba paling laris di ajang GIIAS 2021.

Penghargaan diberikan pada Mitsubishi New Xpander pada acara malam penutupan GIIAS 2021 yang berlangsung Sabtu, 20 November 2021.

Demi merebut titel tersebut, Mitsubishi New Xpander mengalahkan dua kandidat lainnya yakni Hyundai Kona Electric dan Toyota All New Veloz.

Tak heran jika Mitsubishi New Xpander mendapatkan titel sebagai mobil uji coba paling laris.

Pasalnya, meskipun ubahan di bagian eksteriornya terlihat sedikit, tapi teknologi dan fitur dari mobil keluarga ini banyak dirombak oleh Mitsubishi Indonesia.

