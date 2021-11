Mobil Toyota Laris Manis Terjual di GIIAS 2021, 9 Hari Laku 3.818 Unit

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) mencatatkan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) sebanyak 3.818 unit di gelaran GIIAS 2021.

Raihan ini didapat Toyota sejak pembukaan GIIAS 10 November hingga 19 November 2021.

All New Veloz jadi produk paling laris Toyota di GIIAS. Diungkapkan Direktur Marketing TAM Anton, Jimmy Suwandi pemesanan All New Veloz mencapai 701 unit.

"Yang mendominasi SPK kita di GIIAS itu ada All New Veloz sebanyak 701 unit, kedua All New Avanza 667 unit, dan ketiga Raize 607 unit," ungkap Anton saat konfrensi pers secara virtual, Sabu, 20 November 2021.

Selain ketiga mobil tersebut, kontribusi penjualan terbesar Toyota lainnya di ajang GIIAS 2021 disumbang Innova total 508 unit dan Fortuner 437 unit.

"Kami bersyukur industri otomotif Indonesia telah tumbuh, termasuk juga dengan Toyota. Dari data yang saya terima sampai dengan Oktober, penjualan Toyota telah mencapai 230.000 unit," ungkap Anton.

Anton juga mengungkapkan penjualan elektrifikasi dan ramah lingkungan juga mendapat sambuutan baik di GIIAS 2021. Ini dibuktikan dengan penjualan.

