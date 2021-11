All New Honda BR-V Laris Manis di GIIAS 2021, Total Laku Terjual 2.100 Unit

PIKIRAN RAKYAT - All New BR-V mendapat sambutan positif di ajang GIIAS 2021. Honda menyebut penjualan mobil yang diluncurkan bulan lalu mencapai lebih dari 25 unit per harinya di GIIAS 2021.

Hal ini seperti yang disampaikan Yusak Billy, Direktur Pemasaran PT Honda Prospect Motor (HPM).

"Di GIIAS ini penjualannya baik ya. Kita terima SPK itu 20-25 unit per hari, jadi selama di GIIAS ini penerimannya cukup baik," papar Billy saat konfrensi pers di ICE, BSD Tangerang, Kamis, 18 November 2021.

Billy menjelaskan, sejak pertama kali diperkenalkan, Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) All New BR-V mencapai 2.100 unit.

"Sebelum GIIAS ini SPK yang diterima sudah sampai 2.000-an unit. Sekarang mungkin sudah lebih dari 2.100 unit ya yang kami terima," tambahnya.

Generasi kedua Honda BR-V hadir dengan tampilan baru yang benar-benar berbeda dari

model sebelumnya. Honda juga melengkapi All New BR-V dengan teknologi canggih yang bukan hanya belum ada di generasi terdahulunya, tetapi juga menjadi yang pertama di antara semua model di kelasnya.

Honda merancang All New Honda BR-V dengan memadukan desain dan ketangguhan SUV, kenyamanan kabin dan fungsionalitas dari MPV. Hal ini juga didukung dengan performa berkendara menyenangkan dan efisiensi bahan bakar yang menjadi ciri khas mobil Honda.

Untuk dapur pacu, BR-V terbaru menggunakan mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang telah diperbaharui untuk menghasilkan tenaga maksimum 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 NM pada 4.300 rpm.