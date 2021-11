Bisa Jual Mobil Bekas di GIIAS 2021, Datang Inspeksi Langsung Dibayar

PIKIRAN RAKYAT - OLX Autos ambil bagian dalam pameran otomotif GIIAS 2021. Dalam pameran yang berlangsung di ICE, BSD Tangerang, masyarakat bisa menjual mobil secara langsung dengan cara cepat dan mudah.

Pasalnya, OLX Autos sendiri yang akan melakukan pemeriksaan serta pembayaran secara langsung pemilik mobil bila menyetujui dengan harga yang ditawarkan.

"Kami hadir di GIIAS 2021 sebagai official trade in. OLX Autos hadir untuk memberikan kesempatan pada masyarakat yang ingin menjual mobil bekas mereka dengan cara cepat, mudah dan nyaman," ungkap Sandy Maulana Head of Marketing OLX Group Indonesia, Kamis, 18 November 2021.

Sandy menerangkan selama pameran GIIAS 2021 berlangsung, antusias masyarakat yang menjual mobil mereka ke OLX Autos terbilang tinggi.

Baca Juga: Ramalan Zodiak 19 November 2021: Capricorn, Aquarius, dan Pisces, Ada Banyak yang Ingin Jadi Kekasih?

Ini dibuktikan dengan antrian mobil yang ingin dilakukan inspeksi atau pemeriksaan sebelum mobilnya dijual.

"Antrian inspeksi kendaraan kami hampir selalu terisi. Kami memiliki slot 5 kendaraan per jam untuk diinspeksi itu selalu penuh. Ini jadi pembuktian juga bila layanan OLX Autos dipercaya masyarakat untuk menjual mobil mereka," katanya

Sementara untuk proses infeksi yang dilakukan, Sandy mengatakan dilakukan secara menyeluruh pada tiga bagian mobil, seperti eksterior, interior dan mesin.

Dengan proses inspeksi, dapat diketahui kondisi kendaraan dengan akurat dan harga yang ditawarkan kepada konsumen, sesuai dengan kondisi mobil dan hasil inspeksi.