GIIAS 2021: Toyota Luncurkan New Camry, Adopsi Mesin Berteknologi TNGA Terbaru

PIKIRAN RAKYAT - PT Toyota Astra Motor (TAM) melihat adanya hal yang menarik dari pasar otomotif Indonesia pada tahun 2021 di masa pandemi Covid-19.

pantauan tim PT TAM memperlihatkan kalau penjualan mobil sedan di tanah air kembali mengalami pertumbuhan. Dari 3.700 unit pada tahun 2020 menjadi 4.200 unit di tahun ini.

Hal tersebut membuat PT TAM berinsiatif melahirkan satu sedan premium terbarunya di Indonesia.

Pada ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, PT TAM menghadirkan Toyota Camry dengan teknologi dan mesin terbaru.

Baca Juga: Shani JKT48 Buka Suara Soal Viralnya Tudingan Beri Gratifikasi Seks untuk 'Amankan' Posisi

Toyota New Camry hadir dan menjadi flagship Toyota di pasar sedan kelas premium dan advance.

Presiden Director PT TAM, Susumu Matsuda menyatakan kalau mobil ini merupakan wujud dari keseriusan Toyota dalam menghadirkan total mobility solution (solusi mobilitas total) kepada masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu, kami hadirkan New Camry V dan New Camry Hybrid yang didukung dengan layanan mobilitas Toyota untuk memberikan pengalaman bermobilitas yang menyenangkan dan personal yang juga menjadi bagian dari upaya kami dalam mewujudkan Mobility Happiness for All," ujarnya, Kamis, 18 November 2021.

New Camry tersedia dalam 2 (dua) pilihan mesin ramah lingkungan yaitu mesin bensin baru berbasis teknologi Toyota New Global Architecture (TNGA) serta mesin berteknologi Hybrid Toyota generasi ke-4.

Baca Juga: Shani JKT48 Buka Suara Soal Viralnya Tudingan Beri Gratifikasi Seks untuk 'Amankan' Posisi