Ekspor Suzuki Meningkat 34 Persen, Dikirim ke Timur Tengah hingga Karibia

PIKIRAN RAKYAT - Suzuki melakukan ekspor mobil yang mereka produksi di Indonesia. Terdapat 49 negara tujuan ekspor mobil Suzuki yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Produk yang diekspor beragam, seperti XL7, Ertiga, Carry, APV hingga Karimun Wagon R.

Di masa pandemi tahun 2021, Suzuki menyebut catatan ekspor mereka mengalami peningkatan. Periode Januari–Oktober 2021 kenaikan ekspor Suzuki untuk produk CBU dan CKD mencapai 34 persen dibanding tahun sebelumnya.

Untuk kategori CBU (Completely Built Up), XL7 berkontribusi 39%. Karimun Wagon R menjadi penyumbang kategori CKD (Completely Knock Down), dengan kontribusi 95%.

Apriyanto, Production Planning Control Assistant to Dept. Head PT Suzuki Indomobil

Motor (SIM) mengatakan peningkatan ekspor Suzuki memperlihatkan mulai pulihnya pasar otomotif dunia.

"Pakistan, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Meksiko adalah beberapa negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap kendaraan Suzuki. Melihat tren positif ini, hingga akhir tahun 2021, kami menargetkan untuk mengekspor mobil ke 52 negara tujuan," ungkapnya saat keterangan pers, Rabu, 17 November 2021.

Untuk produk CBU yang diekspor Suzuki seperti APV, New Carry, All New Ertiga dan XL7 mendapat penerimaan yang positif.

Sementara ekspor sepeda motor, periode Januari-Oktober 2021 mencatat kenaikan mencapai 62,6 persen untuk Satria F150, NEX II 11,9%, dan Address UK110 sebesar 7,2%.