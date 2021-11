Harga Honda BR-V Bersaing dengan Toyota Veloz, Dijual Mulai Rp270 Jutaan

PIKIRAN RAKYAT - Setelah diluncurkan 21 September 2021, akhirnya PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan harga All New BR-V di ajang Gaikindo International Auto Show (GIIAS) 2021.

All New BR-V dipasarkan dalam 5 varian dengan harga mulai dari Rp 275,9 juta.

Generasi kedua Honda BR-V ini hadir dengan tampilan baru yang benar-benar berbeda dari

model sebelumnya, dan berbagai teknologi canggih yang bukan hanya belum ada di generasi terdahulunya, tetapi juga menjadi yang pertama di antara semua model di kelasnya.

Honda merancang All New Honda BR-V dengan memadukan desain dan ketangguhan SUV, kenyamanan kabin dan fungsionalitas dari MPV. Hal ini juga didukung dengan performa berkendara menyenangkan dan efisiensi bahan bakar yang menjadi ciri khas mobil Honda.

Sementara berbagai fitur dan teknologi yang pertama kali hadir pada All New Honda BR-V, di antaranya Honda SENSINGTM, Honda LaneWatchTM, Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, dan Smart Entry System yang telah dikembangkan untuk menciptakan sebuah definisi baru dalam pengalaman berkendara untuk sebuah LSUV 7-seater di kelasnya.

Tampilan eksterior All New Honda BR-V menghadirkan bentuk bodi yang dinamis, dengan

garis bodi tegas yang menyatu dari depan hingga ke bagian belakang bodi.

Dari sisi depan, All New Honda BR-V memiliki tampilan yang agresif dan sporty layaknya sebuah SUV kelas atas. All New Honda BR-V menampilkan desain baru LED Headlamp yang dilengkapi LED Daytime Running Light yang menyatu dengan grille depan

BR-V terbaru kini menggunakan mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang telah diperbaharui untuk menghasilkan tenaga maksimum 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 NM pada 4.300 rpm