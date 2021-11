Wujud Pulihkan Kegiatan Perekonomian Indonesia, Isuzu Luncurkan Tiga Mobil Baru di GIIAS 2021

PIKIRAN RAKYAT - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) meluncurkan tiga model mobil baru pada ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.

Pada Kamis, 11 November 2021, PT IAMI meluncurkan mobil SUV Isuzu MU-X generasi terbaru, All New D-Max, dan Isuzu Traga Blindvan.

Inovasi ini disiapkan oleh PT IAMI agar sesuai dengan tren dan kebutuhan customer.

Ketiga model mobil ini juga diklaim oleh PT IAMI akan membantu pemulihan perekonomian Indonesia yang sempat rusak karena pandemi Covid-19.

Baca Juga: PKS Sorot Permendikbudristek 30/2021, Ada Celah yang Bisa Legalkan Seks di Perguruan Tinggi

Dalam keterangan resminya ke tim Pikiran-Rakyat.com pada Kamis, 11 November 2021, Isuzu Traga Blindvan dibuat menyasar perusahaan penyedia layanan jasa pengiriman barang,

Hadir dengan ruang cargo yang luas, mobil ini dapat menjawab kebutuhan para pengusaha untuk mengirimkan barang kepada customer melewati jalan yang lebih efektif.

Selain itu, dua mobil lainnya yang juga diluncurkan adalah All New Isuzu mu-X 4 x 4 dan All New Isuzu D-Max.

Produk ini diklaim mengalami perubahan total jika dibandingkan model sebelumnya, baik dari segi interior dan eksterior, teknologi, konsep design, hingga strategy sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan customer.

Baca Juga: Tawa Tak Tertahan, Rizky Billar Joget di Depan Lesti Kejora hingga Mengaku Mirip Kak Seto dan Justin Bieber