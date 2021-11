Banjir Fitur Keselamatan Canggih, Isuzu MU-X Terbaru Resmi Diluncurkan

PIKIRAN RAKYAT - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) resmi meluncurkan dua buah mobil baru pada GIIAS 2021, Kamis, 11 November 2021.

Dua mobil baru yang diluncurkan tersebut adalah All New Isuzu MU-X dan All New Isuzu D-Max generasi terbaru.

Peluncuran kedua mobil ini diselenggarakan bersamaan dengan hari pertama pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.

Vice President Director PT IAMI, Jap Ernando Demily menyatakan, mobil Isuzu MU-X sudah ditunggu oleh para penggemar otomotif Indonesia.

“Model kali ini kami hadirkan dengan full model change baik dari sisi interior, eksterior, dan engine baru yang disempurnakan,” ujar Jap menjelaskan pada Kamis, 11 November 2021.

“Dilengkapi juga dengan teknologi keamanan terkini. Kami selalu melakukan pengembangan terhadap produk mobil ini,” katanya lagi.

Jap juga menyatakan kalau salah satu peruntukan mobil SUV 4WD ini untuk perusahaan yang bekerja di segmen tambang, perkebunan, oli, gas, dan lainnya.***