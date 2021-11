Mewah dan Sporty, Audi Q8 hingga New Audi A5 Mejeng di GIIAS 2021

PIKIRAN RAKYAT – PT Garuda Mataram Motor, Agen Pemegang Merek di Indonesia, secara resmi memperkenalkan sederet kendaraan mewah, dalam ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, di ICE-BSD (Indonesia Convention Exhibition-Bumi Serpong Damai) Tangerang, Kamis, 11 November 2021.

Tiga saudara baru dari Audi yakni New Audi RS4 Avant, New Audi A5 Sportback, serta tampilan terbaru SUV termewah mereka, Audi Q8 RS Look, kembali dikenalkan kepada para pecinta otomotif Indonesia.

New Audi RS4 Avant mengkombinasikan nilai-nilai yang ada pada sebuah mobil sport untuk penggunaan sehari-hari.

Sementara New Audi A5 ditawarkan kepada konsumen Indonesia dengan desain yang semakin atraktif, dalam dua model sporty yaitu New Audi A5 Sportback dan New Audi A5 Coupe.

Baca Juga: Sara Wijayanto Diminta Komunikasi dengan Arwah Vanessa Angel, Demian Tegas Beri Komentar

Audi juga memperkenalkan tampilan terbaru SUV coupe, yaitu Audi Q8 RS Look yang mendapatkan sentuhan semakin sporty berkat bodykit spesial ala RS.

Audi Q8 mengkombinasikan keleluasaan dan keergonomisan SUV dengan garis desain yang elegan dari sebuah coupe. Dengan balutan bodykit RS terbaru, kini punya tampilan sporty yang semakin tegas.

Head of Sales Managers PT Garuda Mataram Motor, Ahmad Badawi menuturkan, pihaknya terus berkomitmen untuk memperkenalkan varian-varian baru dari Audi bari para pecinta otomotif.

Baca Juga: GIIAS 2021: Hyundai Creta Resmi Meluncur, Harga Mulai Rp279 Juta