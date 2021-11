Daihatsu Xenia Terbaru Resmi Diluncurkan, Simak Tampilan Lengkapnya

PIKIRAN RAKYAT - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi meluncurkan mobil Daihatsu Xenia model terbaru pada Kamis, 11 November 2021.

Peluncuran mobil ini dilakukan pada hari pertama pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.

Hadir satu hari setelah saudara kembarnya Toyota Avanza meluncur, Daihatsu Xenia terbaru mendapatkan ubahan yang bersifat menyeluruh.

Menurut keterangan resmi dari Daihatsu Indonesia pada Kamis 11 November 2021, Daihatsu Xenia diluncurkan sebagai rasa syukur dari PT ADM terhadap sambutan positif masyarakat Indonesia terhadap mobil keluarga ini.

"Kami bersyukur, produk kolaborasi ini disambut positif oleh masyarakat Indonesia, dan menjadi "mobil sejuta umat". Hingga saat ini, Xenia dan Avanza tetap menjadi pilihan paling cocok di segmen Low MPV, kata ADM Presiden Director Toshinori Edamoto, dalam keterangan resmi ke tim Pikiran-Rakyat.com pada Kamis, 11 November 2021.

Jika dilihat dari bentuknya, secara garis besar mobil ini masih sama dengan Toyota Avanza model terbaru.

Mobil All New Daihatsu Xenia ini sudah menggunakan platform model Daihatsu New Global Architecture (DNGA) yang sama seperti Daihatsu Rocky.

Desain dari mobil menggunakan garis garis tebal dan tegas yang jika dilihat sekilas akan menyerupai mobil segmentasi SUV.