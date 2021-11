Wuling Boyong Mobil Listrik Mungil di GIIAS 2021, Bakal Diproduksi di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Wuling Motors memamerkan inovasi terbaru dalam kendaraan elektrivikasi di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. Menempati Booth 3E ICE, BSD, Tangerang Selatan, Wuling memamerkan platform kendaraan listriknya, Global Small Electric Vehicle (GSEV).

Han Dehong, Vice President of Wuling Motors mengatakan pengenalan GSEV di GIIAS merupakan langkah brand asal China itu mendukung program pemerintah terkait elektrifikasi kendaraan.

Inisiatif ini merupakan bentuk keseriusan Wuling di industri otomotif, serta mengambil peran dengan turut serta menghadirkan kendaraan listrik bagi konsumen Indonesia dalam waktu dekat,” ujar Han Dehong di ICE, BSD Tangerang.

Platform mobil listrik Wuling ini memiliki dimensi yang compact. Platform EV ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, memiliki ukuran yang kecil namun lapang, dengan dukungan beragam fitur dan aspek keselamatan, dan juga teknologi modern.

Di China, Wuling memiliki beberapa produk berbasis GSEV yang telah terjual lebih dari 650.000 unit.

Bahkan dinobatkan sebagai The Champion of China's New Energy Sales selama 14 bulan berturut-turut. Respon yang sangat baik terhadap produk ini menunjukkan bahwa GSEV tidak hanya menjadi mobilitas yang modern, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan diri.

“Saat ini kami sedang dalam tahap akhir persiapan memasuki era kendaraan listrik di Indonesia. Dalam waktu dekat, kami akan meluncurkan produk generasi berikutnya dengan platform GSEV. Mobil listrik ini tidak hanya akan dijual di Indonesia tetapi juga diproduksi di Tanah Air,” tutup Han Dehong.

Di GIIAS 2021 Wuling juga memamerkan mobil listrik yang telah mereka pasarkan di China, MINI EV.